Las grabaciones de SmackDown previstas para ayer martes tuvieron que cancelarse y reprogramarse para hoy miércoles, ya que la compañía aprovecharía el día de ayer para evaluar a todos los talentos y empleados, luego de confirmar que un talento de desarrollo que había estado en el sitio en el Performance Center la semana pasada habría dado positivo por COVID-19.

Esto fue el comunicado oficial de WWE sobre el caso.

"Un talento de desarrollo, que estuvo por última vez en el WWE Performance Center el martes 9 de junio, dio positivo por COVID-19. Desde ese momento, ninguna otra persona que asistió a las instalaciones ha reportado síntomas. Sin embargo, como una medida de precaución y para garantizar la salud y la seguridad de los luchadores y el personal de la compañía, todos los talentos, el equipo de producción y los empleados en el sitio en las instalaciones de capacitación y producción serán evaluados de inmediato para detectar posibles casos de COVID-19."

Después de los resultados de la prueba, WWE planea retomar su horario normal de producción de televisión".

WWE había programado este miércoles para grabar Raw, Raw Talk, Main Event, SmackDown y los episodios de 205 Live para esta semana y la próxima en el WWE Performance Center, así como NXT desde Full Sail.

Sin embargo, fuentes de dentro del WWE Performance Center le confirmaron a Gary Cassidy, de Sportskeeda, que las grabaciones de SmackDown, que saldría al aire el próximo viernes, han sido canceladas, y donde existen varias Superestrellas de SmackDown que aún esperan los resultados de la prueba del COVID-19, donde también se informa de que varios empleados han tenido que hacer una cola de tres horas para poder realizárselas.

I’ve just been informed that today’s #SmackDown tapings have been cancelled.

Respecto a los otros programas, el mismo periodista indicó que no tenía mayores novedades, y más bien confirmó de que la cancelación podía deberse a que no se conocían los resultados de las pruebas a los luchadores y al personal que iba a participar en dichas grabaciones.

No news on #WWERAW yet.

WWE are apparently still awaiting test results for #SmackDown Superstars, as well as friends and family who had been invited to be in the crowd.

That, coupled with how stacked the schedule for today was, likely contributed to the cancellation.

— Gary Cassidy (@WrestlingGary) June 17, 2020