WWE firma a dos gigantes entrenados por The Great Khali

No solemos hablar mucho desde hace tiempo del Great Khali (no lucha desde abril de 2018), pero él sigue trabajando, él sigue ayudando a las nuevas generaciones de luchadores hindús a alcanzar el éxito. A través de su escuela, Continental Wrestling Entertainment, que se encuentra en Punjab, a 250 kilómetros de su ciudad natal, Himachal Pradesh, la antigua Superestrella de WWE entrega su conocimiento y sabiduría a jóvenes gladiadores que quieren seguir sus pasos, que quieren tener la oportunidad de entrar al Imperio McMahon.

Y dos de ellos no solo han recibido la oportunidad sino que cumplieron en las pruebas y firmaron un contrato, como la misma empresa acaba de anunciar de forma oficial. Hablamos de Gurvinder Singh y Sukhwinder Grewal. Estos dos gigantes entrenados por quien fuera Campeón Mundial de Peso Completo en la Gran W han comenzado a trabajar en el Centro de Rendimiento en Orlando.

Two seven-foot-tall trainees of #TheGreatKhali are among the latest recruits from India to report to the WWE Performance Center. @WWEPC https://t.co/ym7Hnj1zeR

— WWE NXT (@WWENXT) January 28, 2020