Desde que Chad Gable se lesionó en el mes de junio y requirió cirugía en su hombro izquierdo, el talentoso luchador, Ludwig Kaiser, de manera sorpresiva y en silencio, se apoderó del personaje. La nueva versión sorprendió a propios y extraños, sin embargo, lo ha estado haciendo demasiado bien.

El personaje ha cambiado, sigue siendo villano en Estados Unidos, y también en México, en las apariciones que ha tenido con la AAA, pero en México, se da a querer a los fans. Ernesto Ocampo, Editor en Jefe de SÚPER LUCHAS, ya declaró en nuestro video podcast en YouTube que el motivo por el cual ahora el personaje de El Grande Americano conectaba tan bien con los fans era porque ya no era una parodia de un luchador mexicano, sino que era un luchador mexicano.

► Ludwig Kaiser se apoderó de El Grande Americano y los fans de WWE están felices

Lo anterior, sumado, principalmente, al hecho de que Ludwig Kaiser sabe hablar español y eso le ha hecho conectar mucho con los aficionados. Pues bien, ahora Bodyslam.net está reportando en exclusiva que los oficiales de WWE están «muy impresionados» con la versión de El Grande Americano que está ejecuando Ludwig Kaiser.

Además, dicen que sienten que Kaiser es un mejor luchador para el personaje, que encajó mucho mejor que Chad Gable. Aunque, hay que aclarar que Gable no falló al interpretar su papel de El Grande Americano, pues también tuvo mucho éxito en la versión villana que estaba dando bajo la máscara, sin embargo, Kaiser le ha añadido más capas a su personaje en un período muy corto de tiempo.

Así las cosas, Ludwig Kaiser está mejor que nunca, brillando a lo grande en WWE y ahora también en AAA con su nuevo personaje de El Grande Americano. La gran pregunta que queda en el aire es qué pasará cuando Chad Gable regrese de su lesión.