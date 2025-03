WWE, feliz por los abucheos a John Cena

Los fans de WWE querían escuchar a John Cena, y este habló en la más reciente edición de Raw, que se llevó a cabo desde Bruselas, Bélgica. Pues bien, a los fans no les gustó para nada lo que dijo John Cena y lo abuchearon y hasta lo insultaron en sus cánticos. Y WWE amó eso.

Así lo ha reportado recientemente Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien dijo que Triple H, el Director Creativo de Contenido WWE, y los otros ejecutivos y miembros del equipo creativo, quedaron felices, pues así era como querían que los fans reaccionaran luego de que Cena le vendiera su alma a The Rock y traicionara y le diera una tremenda paliza a Cody Rhodes en Elimination Chamber 2025.

► WWE, feliz porque la gente abucheó a John Cena a lo grande

Según Fightful Select: «WWE estaba eufórico con la recepción que recibió John Cena». Recordemos que John Cena recibió una lluvia de abucheos del público mientras contemplaba qué hacer en el ring. Cena tomó un micrófono y afirmó que cuando alguien tiene una base sólida en la vida, no necesita la aprobación de los demás. Dijo que durante 25 años ha sido una víctima y que los fanáticos solo han sido crueles con él.

Cena aseguró que los fanáticos lo han acosado durante años y esperaban que fuera su marioneta con una sonrisa en el rostro. Cena declaró que no es un técnico ni un rudo, sino un ser humano. El 16 veces Campeón Mundial expresó que los fanáticos han sido terribles con él desde su debut en WWE en 2002.

Cena comentó que desde el principio le hicieron sentir que no era digno de su atención y que cambió para agradarles, pero nunca fue suficiente. Y dijo que trabajó arduamente y comenzó a ganar una y otra vez, pero aun así nunca fue suficiente. Afirmó que pasó diez años entregando todo lo que tenía y que, cuando intentó hacer algo bueno en sus últimos momentos, tampoco fue suficiente.

Cena señaló que la reacción del público confirmaba su punto y que los fanáticos deberían sentirse avergonzados de sí mismos. Declaró que los fanáticos solo piensan en sí mismos mientras él sacrifica sus valores. Aseguró que los fanáticos no obtendrán nada de él y que no cambiará su música de entrada porque es su propia voz en la canción.

Cena les pidió a los fanáticos que se miraran en el espejo y reflexionaran sobre lo mal que lo han tratado. El público comenzó a corear el nombre de Cody Rhodes, lo que llevó a Cena a decir que todos en la arena eran culpables, incluidos aquellos que coreaban su nombre.

Cena afirmó que los fanáticos que dicen apoyarlo en realidad no han hecho nada por él. Dijo que le han robado momentos personales y lo han convertido en el blanco de una broma invisible durante 15 años. Aseguró que los fanáticos usan su mercancía para hacerlo sentir bien, pero que él vive los valores de hustle, loyalty, respect (trabajo arduo, lealtad y respeto) y never give up (nunca te rindas) todos los días.

Cena sentenció que los fanáticos lo usan como excusa para justificar sus fracasos mientras lo ven triunfar. Describió su relación con el público como tóxica y disfuncional, por lo que decidió romper con todos ellos.

Cena finalizó diciendo que no los necesita, no le importan y no significan nada para él. Cody Rhodes interrumpió a Cena con su música de entrada y se dirigió al ring. Rhodes dijo que todos estaban dispuestos a escuchar a Cena, incluido él mismo. Aceptó que los fanáticos le han dado lo peor a Cena, pero también le han dado lo mejor.

Rhodes explicó que los fanáticos hicieron eso porque Cena era especial, podía soportarlo y cargar con esa responsabilidad. Rhodes preguntó dónde estaba el hombre representado en la camiseta de Cena.

Rhodes admitió que, pese a todo, estaba emocionado por enfrentarse cara a cara con él, pero que lo único que obtuvo fue lo que Cena es ahora. Advirtió a Cena que no llevara su nueva actitud a WrestleMania 41, porque si lo hacía, lo aplastaría y lo retiraría antes de tiempo. Finalmente, Cody le dijo a Cena que encontrara a su antiguo yo, porque él quería enfrentar a ese hombre en WrestleMania 41.