Las Superestrellas WWE favoritas de Rhea Ripley

Todos tenemos Superestrellas WWE preferidas. Camino a su lucha por el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 41, Rhea Ripley revela las suyas.

Un combate que la verá enfrentarse a la actual monarca, IYO SKY, y a la también retadora Bianca Belair, en una triple amenaza. Vayamos con los gustos de «Mami»:

“Tuve tres grandes ídolos mientras crecía, ¿ok? Uno fue Triple H, que ahora es literalmente mi jefe, lo cual es una locura total. Ha hecho tanto en WWE, y ahora está a cargo de todo.

Luego está The Miz. Me encanta The Miz. No sé si era por su actitud arrogante o qué. Es tan gracioso. Se siente tan cómodo siendo un imbécil, ¡y eso me encanta!

Y, obviamente, también está CM Punk. Finalmente está de regreso en WWE, lo cual es increíble. Es una locura tenerlo ahí, de verdad», comparte la luchadora hablando con Kevin Hart en Cold As Balls.