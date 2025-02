Durante el evento premium WWE Royal Rumble 2025, el actual Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, fue uno de los participantes de la batalla real homónima de treinta hombres. Entró en la posición número quince y fue eliminado en la once después de tres minutos y medio de acción durante los cuales no sacó a nadie del cuadrilátero antes de que Roman Reigns lo lanzara por encima de la tercera cuerda.

► ¿Una falta de respeto?

No hubo muchos más luchadores en el combate que duraran menos tiempo: IShowSpeed (00:56), Andrade (03:17), Ludwig Kaiser (00:06) y Braun Strowman (02:12). Otro detalle interesante es que Hendry permaneció entre las doce cuerdas poco más que el actual Campeón de Estados Unidos de WWE (Shinsuke Nakamura; 03:17). Y mucho menos que el Campeón Intercontinental (Bron Breakker; 22:26 y tres eliminaciones).

Nos fijamos en esto atendiendo a una interesante conversación que se ha abierto entre fanáticos en Reddit cuando un usuario (SnooPineapples6401) planteó directamente que WWE faltó al respeto a TNA al no dar mayor relevancia al Campeón Mundial de esta: «Quizás sea una opinión impopular, pero a mí personalmente me encanta Joe Hendry y no fue su noche. Sin embargo, 3 minutos para el campeón MUNDIAL de TNA. El ‘Campeón del Mundo’ duró 20 segundos más que el campeón estadounidense Nakamura…».

Y una vez hecho el apunte, veamos algunas respuestas:

«Han dejado en claro que consideran que TNA solo está al nivel de NXT. Para la WWE, el título de los Estados Unidos es mucho más importante que cualquier cosa que tenga TNA. ¡Y él logró durar 20 egundos más que ese tipo de todos modos! Qué benevolentes de su parte».

«Prácticamente todos los que llegan a la WWE debutan en NXT hasta el punto de que la WWE ve el título NXT como más grande que otros títulos mundiales. Owens, Roode, Drew, Cole…».

«Como fan de TNA, el anuncio de la asociación con la WWE indicó específicamente que el intercambio de talentos sería NXT/TNA. La WWE apenas ha mencionado a TNA en sus programas principales. Hendry es un luchador divertido, pero fue presentado exactamente al nivel que la WWE (y la mayoría de su base de fanáticos) creen que está. Entiendo tu frustración, pero si pensabas que iba a pasar algo más, eso se debe más a tus expectativas que a cualquier otra cosa».

«Siento que la WWE lo trató tan amablemente como pudo. Está en un evento que tal vez ven unos pocos cientos de mil personas en todo el mundo. Fue tratado como popular, hizo todos sus movimientos seguidos y fue eliminado por el campeón mundial más dominante desde Hogan. Nada de lo que avergonzarse. Además, el título mundial de TNA está lejos de ser inútil, pero ¿en serio vamos a pretender que está cerca del título mundial de la WWE? ¿O de otras compañías populares?».

«No es tanto Hendry, es más bien ver que el título no significa tanto. No podría haber imaginado a un campeón mundial de TNA a fines de la década de 2000 saltando por la cuerda superior tan rápido«.

Ahora, para terminar, queremos conocer la opinión de nuestros lectores. ¿WWE faltó al respeto a TNA durante el Royal Rumble 2025?