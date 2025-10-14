Durante los últimos días, varias salidas en el seno de WWE han acaparado titulares. No se trata de bajas importantes para el producto, pero en concreto, EVOLVE sí que se ve mermada por ellas.

Además de Stevie Turner (quien ejercía allí de Gerente General), Kylie Rae, Zayda Steel, Zara Zahker y Jin Tala, cuatro gladiadoras muy destacables (en especial Steel por su presencia cada semana y las dos últimas por potencial) ya no forman parte del gigante estadounidense, y por ende, de su show de los miércoles. Sin olvidar las marchas de Edris Enofé y Ridge Holland, gladiadores también a adscritos a EVOLVE en los últimos meses.

Y todo, cuando mañana veremos Succession, el primer capítulo especial de EVOLVE, grabado el pasado 30 de septiembre, antes de que toda esta caterva de adioses se produjera.

► Cartel de Succession

Según lo anunciado por WWE, tres luchas conformarán EVOLVE: Kali Armstrong defendiendo el título femenil ante Kendal Grey, Jackson Drake haciendo lo propio con el equivalente varonil ante Bryce Donovan y un duelo «bull rope» entre Brooks Jensen y Tate Wilder.

Para Armstrong será su quinta defensa y para Grey su segunda lucha por dicha presea, luego del Four Way que coronó a la actual monarca el pasado mayo. Mientras, Drake buscará retener por cuarta vez su oro frente a un Donovan de estreno como retador. Jensen y Wilder vivirán revancha del mano a mano simple que mantuvieron el pasado agosto.

WWE EVOLVE Succession se emitirá vía YouTube y Tubi (EEUU) a partir de las 8 pm ET. Se desconoce si tendrá una duración más extensa de lo habitual.