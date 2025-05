WWE Evolution 2 se llevaría a cabo en Julio 2025

Han pasado casi siete años desde que la WWE hizo historia con Evolution, el primer PPV de la compañía exclusivamente para mujeres. Sin embargo, tras varias conversaciones y rumores en torno a una posible secuela, esta no ha sucedido, y hace un par de meses conocimos un informe de PWN afirmando la compañía estaba planeando una nueva edición en el mes de julio.

► Rumores para WWE Evolution 2 toman fuerza

Ahora, tras unos meses de esos informes iniciales, persiste cierta confusión sobre la situación con Evolution 2. PWInsider Elite informó recientemente que WWE «potencialmente» sigue considerando principios de julio como la fecha para celebrar el evento, probablemente en Atlanta, Georgia. Aunque inicialmente se hablaba del 5 de julio, se cree que la fecha actual del evento es el 13 de julio, coincidiendo con el fin de semana de AEW All In y un nuevo especial WWE Saturday Night’s Main Event, que se celebrará el 12 de julio. El hecho de que Evolution se celebre en Atlanta daría a entender que Saturday Night’s Main Event también se celebrará allí, aunque esta información no ha sido confirmada hasta el momento.

Sin embargo, esta situación todavía hay que manejarlo con pinzas, ya que desde otra fuente, Fightful Select, se menciona que «el evento no ha sido confirmado y que ni siquiera se ha contactado con los talentos», solo conociendo del hecho a través de las numerosas especulaciones en línea. No obstante, una de las empresas encargadas de vender mercancía y organizar los eventos de la WWE, Fanatics, publicó un anuncio para contratar personal para trabajar en un «evento» de Evolution en Atlanta, lo cual podría confirmar la noticia inicialmente dada.

Habrá que ver si estas especulaciones terminan siendo verdaderas o no, en todo caso, si miramos el calendario de eventos premium en WWE, todavía existe un hueco en esas fechas que bien puede llenarse con un nuevo evento 100% femenil.