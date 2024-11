¿WWE evitó el regreso de Maven?: «Un empleado…»

¿Quién le iba a decir a Maven que 20 años después de irse de WWE iba a ser tan popular por recordar en YouTube su carrera en la compañía? No es que pasara sin pena ni gloria por la misma -fue Campeón Hardcore en tres ocasiones, ganador de la primera temporada de Tough Enough, y tuvo historias con The Undertaker o Triple H– pero solo fueron tres años y realmente hasta que comenzó su canal en la plataforma apenas se había vuelto a hablar de él. Pero hoy en día está en todas partes.

► ¿WWE evitó el regreso de Maven?

Y quizá haya quien se pregunte por qué WWE no aprovecha esa popularidad para que Maven regrese para una aparición. Según parece, hubo quien intentó que eso sucediera pero fue silenciado rápidamente. El ex luchador así lo explica en un reciente episodio:

“Me encontré con un empleado actual de WWE, y no, no es ningún luchador. Esta persona me informó que no solo defendió mi caso, sino que también trató de animar y sugerir posibles maneras de utilizarme, de aprovechar los talentos que puedo tener ahora. Esta persona me contó que no solo la respuesta fue un no, sino que la rechazaron de manera bastante rápida.

Desearía poder decir que eso me molestó, me entristeció o incluso me decepcionó de alguna manera, pero la verdad es que no fue así. Lo único que he aprendido a lo largo de estos veinte años es a aceptar el destino que tengo frente a mí, sin desear cambiar cosas que ya quedaron atrás. Ahora tengo esta plataforma y todavía puedo aportar algo de valor a un negocio que amo tanto.

He aprendido a ser agradecido y aceptar cualquier destino que se cruce en mi camino porque, honestamente, a veces en la vida, ya sea algo bueno o malo, simplemente estamos de paso.” Maven expresó esto en su último video en YouTube».