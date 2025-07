WWE estaría planeando un gran cambio para Blake Monroe

La ex Campeona Mundial AEW, Mariah May, ahora conocida como Blake Monroe, debutó el mes pasado en NXT y fue recibida de gran manera. Tras causar una rápida impresión con una aparición en vivo en NXT, Monroe hará oficialmente su debut en un ring de WWE durante el evento The Great American Bash, formando equipo con Jordynne Grace, para hacerle frente a Jacy Jayne y Fallon Henley.

► Blake Monroe podría convertirse en ruda muy pronto

Aunque Blake Monroe no ha tenido su primer combate televisado en la WWE, ya existen planes en marcha para darle un cambio a su personaje, mientras consuma su previsto ascenso dentro de NXT. Al respecto, Fightful Select informó recientemente que la WWE tiene planes más ambiciosos, convirtiéndola en ruda en un futuro no muy lejano.

«Ya se ha hablado de un posible cambio de Blake Monroe a ruda en NXT. Si bien no se reveló una fecha exacta, fuentes confirmaron que el cambio se ha planteado próximamente.»

Según los informes, la WWE tiene planes a largo plazo para Blake Monroe en la marca negra y dorada, y parece que su cambio de rol podría ser solo el primer paso para su inminente ascenso a la cima de la marca dorada. Dicho esto, este fin de semana podría ser ideal para que esto se materialice (ya sea en The Great American Bash o en Evolution), considerando la reciente alianza entre la ex estrella de AEW y Jordynne Grace, quien podría terminar sufriendo las consecuencias de este cambio.