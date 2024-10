La WWE y el gobierno de Cook están negociando un posible regreso a Perth en 2025, según informan en The West Australian. En la ciudad en 2024 se realizó el evento premium Elimination Chamber. Fue el primero de la compañía en tierras autralianas en cinco años.

► ¿WWE en Australia en 2025?

La Ministra de Turismo, Rita Saffioti, afirma:

“Estamos constantemente buscando este tipo de eventos únicos y exclusivos que atraen visitantes a nuestro hermoso estado, particularmente aquellos que sabemos que son increíblemente populares como la UFC y la WWE«.

Aunque aún no está confirmado, se espera que el espectáculo tenga lugar en la segunda mitad del próximo año, si estas negociaciones resultan exitosas. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos más novedades al respecto.

Hasta ahora, WWE ha realizado 93 eventos en Australia desde 1985 hasta el presente 2024. Han ido allí con PLE, programas semanales, eventos no televisados y también NXT.

En cuanto a la UFC, visitará el país con UFC 312 el 9 de febrero de 2025. La vez anterior fue también en la ciudad de Perth con UFC 305, show en el que Dricus Du Plessis defendió con éxito el Campeonato Mundial de Peso Medio contra Israel Adesanya.

La próxima salida de WWE de Estados Unidos será en Crown Jewel, cuando volverán a Arabia Saudí, donde también van a realizar el episodio posterior de Monday Night Raw. Y a continuación realizarán una nueva gira por el Reino Unido. Y de la misma manera Survivor Series: WarGames será en Canadá.

Por otro lado, en realidad, la empresa de lucha libre profesional no ha anunciado ningún evento para fuera del país en 2025. Cabe mencionarse también que no hace mucho conocíamos que existe la previsión de reducir los no televisados, lo cual afectará a esta misma cuestión, aunque al mismo tiempo se espera que WWE se siga expandiendo internacionalmente.