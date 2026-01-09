WWE estaría interesada en contratar a David Finlay

Con Trick Williams, Jordynne Grace y Je’Von Evans oficialmente ascendidos al elenco principal, y con la expectativa de que Oba Femi (Casi seguro), Blake Monroe, Lola Vice y Jacy Jayne se unan a ellos muy pronto, el elenco de WWE NXT necesita sangre nueva, especialmente la división varonil.

► WWE busca a David Finlay para reforzar NXT

Precisamente, parece que la WWE podría estar buscando un agente libre para ayudar a llevar la carga de la nueva camada de NXT, ya que Fightful informó recientemente que la promoción tiene un gran interés en David Finlay, luchador de New Japan Pro Wrestling.

«David Finlay, el hijo de la leyenda de la WWE Fit Finlay, ha despertado el interés de la WWE y se está discutiendo como una gran posibilidad ya que su contrato con NJPW expira pronto.»

La noticia no es inesperada, ya que poco antes de Wrestle Kingdom 20 surgieron informes de que el contrato de David Finlay con New Japan expiraría pronto y que estaba considerando posibles opciones en Estados Unidos. Se cree que Finlay busca pasar más tiempo en Estados Unidos este año, aunque New Japan espera poder retener sus servicios y podría hacerle una nueva oferta. Se dice que todavía no ha existdo acercamiento de la WWE con el luchador de NJPW, pero dentro de la empresa habrían confirmado que su nombre se ha mencionado, con NXT como posible destino.

A pesar de sus vínculos y su carrera con NJPW, Finlay también tiene muchos contactos en la WWE, ya que su padre trabaja para la empresa como entrenador en el WWE Performance Center, y su hermano, Brogan, también trabaja para la WWE en NXT, bajo el nombre de Uriah Connors.