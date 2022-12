WWE estaría interesada en adquirir otras empresas de lucha libre

Desde que Triple H tomó el mando creativo, WWE ha sufrido muchos cambios drásticos, y no solo por el hecho de que algunas Superestrellas hicieron su regreso a la compañía tras ser despedidos, ni por las historias que han desarrollado otro estilo, sino por el hecho de que WWE está planeando para los próximos años es la adición de más eventos internacionales tras el éxito que representó Clash at the Castle; además, la compañía también planea agregar más centros de rendimiento en todo el mundo para entrenar a atletas jóvenes y lograr su objetivo de globalizar la marca.

► México y Japón serían los objetivos a largo plazo de WWE

Recientemente, en la conferencia telefónica del reporte financiero del tercer trimestre, Stephanie McMahon mencionó que las fusiones y adquisiciones son una de las áreas de crecimiento potencial, incluso a nivel internacional.

Brandon Thurston de Wrestlenomics especuló recientemente que WWE podría estar interesada en adquirir empresas de lucha libre en México y Japón.

“Para una encuesta rápida de Japón, Bushiroad posee New Japan Pro Wrestling, el líder allí, así como Stardom, la promoción de lucha libre femenina, que es probablemente la compañía de más rápido crecimiento en la región. Además, CyberAgent posee Pro Wrestling NOAH, DDT Pro-Wrestling y Tokyo Joshi Pro-Wrestling. NOAH estaría entre las empresas más grandes de Japón después del amplio liderazgo de New Japan. Dragongate y All Japan Pro Wrestling, creo que son de propiedad más independiente. Las empresas japonesas propiedad de grandes padres como Bushiroad y CyberAgent me parecen menos probables de ser adquiridas, pero, de nuevo, si uno de esos conglomerados terminara reduciendo costos en una recesión económica importante, es concebible que, como lo hizo antes, Sinclair Broadcasting, este año con Ring of Honor, podría buscar vender sus activos de lucha libre. En México, las dos principales empresas han sido durante mucho tiempo AAA Lucha Libre Worldwide y CMLL. Ambos han sido propiedad de una familia durante décadas.”

WWE podría bien utilizar este mecanismo de comprar otras empresas de lucha libre a nivel internacional con la finalidad de fortalecer sus planes de globalización. En la teoría luce interesante, pero habrá que ver si algún día esta situación llegará a darse.