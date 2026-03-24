WWE estaría contemplando llevar a Tom Brady a WrestleMania 42

El nombre de Tom Brady ha comenzado a sonar dentro de WWE, a raíz de que el legendario jugador de la NFL empezó a lanzar lanzar indirectas a la WWE y a su estrella Logan Paul, en la antesala del Fanatics Flag Football Classic, generándose la especulación de una posible aparición en WrestleMania 42. Recordemos que Brady es copropietario de Las Vegas Raiders, quien es el equipo dueño del Allegiant Stadium, sede del gran evento que tendrá lugar este 19 y 20 de abril.

► Tom Brady y Logan Paul podrían tener una rivalidad

La especulación se intensificó cuando finalmente tuvo lugar el Flag Football Classic, donde Brady y Paul tuvieron varios encuentros, incluyendo uno en el que Brady golpeó a Paul con un balón de fútbol americano. Inclusive, un extracto de esto fue mostrado durante la transmisión del reciente Monday Night Raw.

Durante el reciente programa «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer, al hablar sobre las polémicas entre Brady y Paul, parecía convencido de que todo lo que rodeaba a Brady y Paul en las últimas semanas era parte de una historia. Si bien no llegó a afirmar que la aparición de Brady en WrestleMania fuera un hecho, Meltzer confirmó que el exjugador de los New England Patriots y la WWE habían estado intentando llegar a un acuerdo.

«Según tengo entendido, están negociando con Tom Brady. Pero, por el momento, no hay ningún acuerdo cerrado para Tom Brady. Así que podría suceder. Obviamente, Logan Paul y Tom Brady están trabajando juntos. Es decir, todo el mundo sabe que están montando una historia, creo que la gente ya lo veía venir.

Pero… podría haber algo en WrestleMania. No sería ninguna sorpresa. Y lo que hicieron en el partido de fútbol americano fue claramente para prepararlo, al igual que todo ese rollo de que Tom Brady criticara a los luchadores profesionales y la respuesta de estos… todo eso es parte de la historia. No es que Tom Brady sea un cretino y no respete la lucha libre profesional.»