WWE siempre está buscando arrebatar cualquier estrella que encuentren en el mercado. En este punto, están gastando una tonelada en talento y es una de las razones por las cuales sus presidentes fueron despedidos recientemente.

► WWE estaría contactando varios talentos de MLW

Los abogados de Major League Wrestling contactaron a los abogados de la WWE esta semana, PWInsider.com ha confirmado con múltiples fuentes de MLW, las cuales alegan que la WWE estaría contactando varios talentos que están bajo contrato en MLW.

El mismo reporte confirmó que no tiene relacion con la aparición de Davey Boy Smith Jr el miércoles pasado en la serie WWE The Bump, sino que se trataba el hecho de que WWE estaba intentando meterse con varias superestrellas de la marca. Esto fue lo que dijo Mike Johnson:

«Cuando se nos preguntó si esto estaba relacionado con Davey Boy Smith Jr que apareció el miércoles pasado en la serie WWE The Bump, nos dijeron que no se trataba de la apariencia de Smith sino de ‘múltiples talentos’.«

Desde el advenimiento de los talentos de firma de MLW en 2018, el texto en los contratos específicamente les prohíbe trabajar para WWE, por lo que cualquier comunicación directa con talentos de MLW firmados se consideraría un incumplimiento cotractual por parte de la gerencia de MLW.

No obastante, no mencionan nada respecto a AEW, por lo que había el vacío legal en el caso de MJF y Jimmy Havoc, lo que permitió que esas estrellas trabajaran para ambas marcas. Por ello, MLW ha fortalecido la exclusividad de sus contratos con talentos desde la llegada del lanzamiento de All Elite Wrestling el año pasado también.

Una fuente de MLW también afirmó que la promoción tenía una «abundancia» de evidencia en caso de que el asunto tuviera que ir a los tribunales, pero esperaba que eso no suceda. Sobre esto, Mike Johnson comentó:

«Mi intuición es que no se producirá un enfrentamiento en la sala del tribunal. Hubo un período de varios años atrás en el que Ring of Honor presionó a WWE, sintiendo que estaban llegando a talentos ROH contratados, lo que llevó a WWE a esperar 90 días después de que expiraran los acuerdos ROH antes de que incluso hablaran con ex talentos de Ring of Honor. Supongo que algo similar sucedería aquí.

También debo tener en cuenta que las fuentes consultadas en WWE minimizan el potencial de cualquier ‘intromisión’.»