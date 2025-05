WWE estaría buscando una mejor oferta para WrestleMania 42

WrestleMania 42 estaba programado para el 11 y 12 de abril de 2026 en Nueva Orleans, e incluso The Rock ayudó a anunciar el Superdome como sede oficial hace unos meses; sin embargo, este jueves, sin previo aviso la compañía canceló la fecha y la sede. Un comunicado conjunto de la WWE y la Fundación Deportiva del Gran Nueva Orleans, aunque les garantizó la sede de Money in the Bank del próximo año. Mientras tanto, los rumores de que el evento vuelva a Las Vegas se han incrementado, pero todavía no hay una confirmación oficial.

► Aún no se oficializa la sede para WrestleMania 42

Según un informe de Fightful Select, «WrestleMania 42 no se celebrará en Nueva Orleans y oficialmente no tiene sede, aunque se espera que vuelva a ser Las Vegas», sin que exista una confirmación oficial todavía. Esta situación ha causado revuelo, ya que Las Vegas se consideraba inicialmente la favorita para albergar la edición de 2026 de WrestleMania, pero todavía no se ha oficializado y la referida fuente menciona que en la compañía han mantenido el hermetismo, sin ofrecer mayores detalles.

Por otro lado, algunas fuentes han mencionado la posibilidad de que otras ciudades alberguen el evento, en particular Londres, cuyo interés es público. Arabia Saudita también luce como otro destino, considerando el interés que han mostrado en los últimos años, y aunque no se descartan en el futuro, WrestleMania 42 no luce como una opcíon viable. En todo caso, el informe sugiere que la WWE podría estar utilizando Las Vegas como palanca en las conversaciones con otras ciudades, presionándolas para que ofrezcan mejores condiciones y asegurar el evento para ellos.