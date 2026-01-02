WWE está reservando una gran rivalidad para Stephanie Vaquer

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo la chilena Stephanie Vaquer, defendió con éxito su Campeonato Mundial Femenil ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez en una triple amenaza

► Liv Morgan, Becky Lynch y Rhea Riplen entre las posibles rivales

Con una nueva defensa superada para Stephanie Vaquer, se prevé que la WWE establezca grandes planes para «La Primera» en este 2026, incluyendo una posible rivalidad con Liv Morgan; sin embargo, parece qu elos fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver cómo se desarrolla la misma.

Al respecto, un informe reciente de BodySlam.net menciona que la WWE lleva tiempo debatiendo un posible combate entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan, y por eso, las interacciones que los fans han visto entre ambas no fueron accidentales, sino una provocación intencionada. Sin embargo, la compañía no planea concretarlo todavía.

“Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan se ha hablado durante un tiempo, por eso lo insinuaron. Sin embargo, no se considera una preparación inminente, sino algo hacia lo que se irán preparando”.

Al parecer, el combate entre ambas no está previsto para WrestleMania 42, aunque eso no significa que Vaquer quede fuera de la escena, ya que podría estarle preparando otra rivalidad de alto perfil a la actual Campeona Mundial, considerando que existen conversaciones serias a la interna para enfrentarla a Becky Lynch o Rhea Ripley en el evento.

«WWE también ve un gran valor en que Vaquer se enfrente a Becky Lynch y Rhea Ripley cuando llegue el momento».

Con WrestleMania 42 programada para el 18 y 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, la WWE tiene tiempo para construirle a Stephanie Vaquer una historia de alto perfil. De darse, se anticipa un gran año para «La Primera».