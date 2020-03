WWE está protegiendo a AJ Styles: ¿qué hay detrás de ello?

Si son fans bastante observadores, se darán cuenta de que algo está pasando con AJ Styles. Si no, el periodista Dave Meltzer está aquí para reportárselos.

En las últimas horas ha hecho énfasis en cómo la compañía ha venido haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos, para cuidar la salud de AJ Styles.

► WWE está protegiendo a AJ Styles

Así lo contó el reconocido Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter:

«No sé si AJ Styles está lastimado o no, pero si te das cuenta, AJ no ha hecho nada últimamente. Se lastimó el hombro en el Royal Rumble 2020 tras la Spear de Edge, pero desde que regresó no ha luchado en los House Shows. Y en Arabia Saudita no hizo realmente nada. Quiero decir, si retrocedes a las dos luchas que tuvo en el Gauntlet Match del Super ShowDown 2020, solo recibió un movimiento del Undertaker, e hizo una lucha con R-Truth en donde no hizo nada.

«Entonces, sí, creo que tal vez lo están protegiendo. La otra cosa es que debido a que está luchando contra The Undertaker en WrestleMania, Vince se está asegurando de que se le esté programando y armando de manera fuerte«.

Recordemos que contra R-Truth, lo que más hizo Styles fue bailar y darle unas patadas a la cara con este estando en la lona, antes de llevárselo con el Calf Crusher. Y el Undertaker le ayudó un poco a suavizar su caída ante el Chokeslam.