► ¿WWE está molesta con Pat McAfee?

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE: «No estaré comentando Raw. Estoy poniéndome al día con la vida en general. Se siente como un buen momento para hacerlo. Ya me estaba sintiendo bastante agotado. Un saludo a todos en WWE que están pendientes de mí. Estoy muy agradecido». Luego, el exjugador de la NFL se mostraba molesto con los fanáticos que se burlaban de él por decirse agotado.

Ahí quedó todo ya que McAfee ha estado enfocado en sus otros intereses, sin embargo, la propia compañía se habría sumado a esas burlas durante un reciente segmento con John Cena y Cody Rhodes en SmackDown de cara a su combate por el Campeonato Indiscutible en SummerSlam. Eso es lo que piensa Dave Meltzer:

Y ahora está bastante claro que no va a volver. Así que tal vez. O tal vez Cena simplemente — es algo actual. Solo hizo una parodia, ya sabes. Pero fue claramente una parodia de Pat McAfee .”

Sé que cuando se perdió los dos primeros shows, se suponía que regresaría antes de eso. Recuerdo que me dijeron: ‘es inminente, podría ser esta semana’, y creo que eso fue después de la semana tres.

