«WWE está jugando con fuego», cree Thunder Rosa

Durante el programa de NXT del 19 de diciembre, Ridge Holland e Ilja Dragunov se enfrentaron en el combate estelar en un combate sin el Campeonato NXT en disputa. Después de un movimiento del exBrawling Brutes contra el Unbesiegbar, este tuvo que recibir atención médica debido al daño sufrido en su cuello. Posteriormente, los médicos tuvieron que sacarlo en camilla y la lucha quedó sin resultado. Todavía no se sabe qué va a pasar con Dragunov, si tendrá que estar un tiempo ausente y devolver el título o se recuperará pronto para seguir rivalizando con Holland.

The match between between @UNBESIEGBAR_ZAR and @RidgeWWE has been called off due to an injury sustained by Dragunov.

Sending well wishes to the #WWENXT Champion 🙏 pic.twitter.com/Zg5BAcskXu

