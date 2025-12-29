Travis Orndorff, hijo del icónico Paul Orndorff, revela que WWE le envió una carta y cuál es el mensaje que contiene. A pesar de la grandeza de su padre en la lucha libre, él nunca ha tenido relación con la industria. De hecho, en sus redes sociales se describe como «creador digital», «orador y escritor» o «continuando el legado de ‘Mr. Wonderful’ Paul Orndorff».
► WWE envió una carta al hijo de Paul Orndorff
«Esto nunca deja de sorprenderme. Nunca pensé que sería yo quien recibiría correo de WWE. Toda mi vida me sentí desconectado de cualquier cosa relacionada con la lucha libre. Luego aprendí que estaba en mi sangre. No porque mi padre quisiera que siguiera sus pasos, ni porque alguna vez intentara ser como él. Simplemente hice lo que sabía hacer. Y lo hice de la manera en que él habría querido.
Para algunas personas puede parecer una simple carta. Pero este momento se construyó gracias a que Tyler y yo estuvimos presentes cada día durante más de cuatro años con un solo objetivo: ser una bendición para una persona.
Desde la nada, intentamos llevarte de vuelta a tu infancia. Queríamos recordarte que todavía existe el bien en este mundo.
Pero esta historia, mi historia y la historia de mi padre, no trata de lucha libre. Trata de devoción, compromiso, fracaso, éxito, dolor, duelo y, por encima de todo, amor. El amor que mi padre tenía por sus fans y por su familia. El amor que yo tengo por mi padre. Y el regalo inesperado de descubrir que tú también lo amas.
Se cumplió una promesa.
Se construyeron relaciones.
Y toda la gloria es para Aquel que me dijo que no tuviera miedo. Este capítulo ya estaba escrito.
Al entrar en el nuevo año, no temas al fracaso.
Teme a la desobediencia.
Abraza tu propósito.
Acepta la responsabilidad.
Prepárate para cometer errores.
Levántate una y otra vez.
Mantente humilde.
Mantente dispuesto.
Y hazlo con amor.
Porque para mí, esta simple carta es una carta de amor que se ha estado escribiendo a lo largo de toda mi vida y la de mi padre.
Gracias por recorrer este camino conmigo. Espero que esto te traiga хотя sea una pequeña parte de la alegría que tú me has dado.
Y si alguien decide no responder a tu llamada, bueno… ya sabes qué hacer».