Los eventos premium de WWE, como nunca se han visto

¿Cómo debe ser ver un evento premium en vivo de la WWE en una sala de cine como una película? Próximamente, muchos fanáticos podrán descubrirlo. De momento, en Estados Unidos, y comenzando en SummerSlam 2025, según un reciente comunicado de prensa de la compañía.

WWE and @Fandango announced today that the first-ever two-night #SummerSlam taking place at MetLife Stadium in New Jersey will screen live in select Regal Cinemas across the U.S. on Saturday, Aug. 2 and Sunday, Aug. 3! Tickets for this cinematic event are on sale now at Fandango.… pic.twitter.com/UBovC5Ua6d

— WWE (@WWE) July 21, 2025