WWE eliminó foto de Uncle Howdy… ¿Qué hay detrás?

Mucho se ha hablado del posible regreso del Uncle Howdy a WWE. La empresa ha venido soltando unos misteriosos códigos QR en donde aparecen figuras demoníacas y terroríficas, y hasta aparece una misteriosa mujer con un velo blanco que ha causado mucha sensación.

Alexa Bliss niega ser o conocer a esta mujer, pero los fans creen que se trata de ella y creen haberla visto en el pasado Raw. Nada en WWE había dado muchos indicios de que se tratara del Uncle Howdy, hasta ahora.



Y es que, en la mañana de hoy, WWE publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía de una laguna y un bosque, y de una figura al fondo. Sin duda alguna, en la imagen se puede apreciar la silueta del Uncle Howdy.

WWE tweeted and deleted this picture, which seemingly shows Uncle Howdy hanging out in the wild

The post was captioned "signs and wonders" pic.twitter.com/5LS5RBuA0u

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) May 31, 2024