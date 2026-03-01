WWE Elimination Chamber: CM Punk retuvo el Campeonato Mundial Completo

La rivalidad entre CM Punk y Finn Bálor vio un capitulo más, el que parece el definitivo, pues se enfrentaron en Elimination Chamber, en lo que definiría quien llegaróa como Campeón Mundiial de Peso Completo a WrestleMania.

Desde el primer segundo, ambos se enfrascaron en un intercambio de llaves y contrallaves, demostrando respeto y conocimiento mutuo. Punk trabajó el brazo y luego castigó con rodillazos y patadas al pecho, mientras Bálor respondió enfocándose en las costillas lesionadas del campeón, debilitándolo con precisión quirúrgica.

El encuentro subió de tono con golpes en la esquina, clotheslines y castigo aéreo. Bálor atrapó a Punk con castigos a los brazos y al abdomen. El campeón resistió y respondió con un suicide dive que lanzó al irlandés contra la mesa de comentaristas, desatando la ovación del público.

Ambos estuvieron cerca de la victoria en múltiples ocasiones. Bálor conectó el 1916 y más tarde un devastador Coup de Grâce, pero Punk logró liberarse en el último instante. La frustración comenzó a notarse en el rostro del retador mientras los cánticos de “CM Punk” retumbaban en la arena.

► Momnetos Clave

La batalla se trasladó al ringside, donde Bálor empujó al campeón a través de la barricada con una patada voladora. De regreso al ring, el retador volvió a insistir con su ofensiva aérea, pero Punk lo sorprendió aplicando un Sharpshooter en el centro del encordado. Bálor alcanzó la cuerda inferior para salvarse.

En el tramo final, ambos intercambiaron sus mejores recursos. Punk, visiblemente agotado, cargó a Bálor sobre sus hombros y con un último esfuerzo, el campeón conectó un contundente Go To Sleep en el centro del ring.

CM PUNK RETAINS THE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP AGAINST FINN BALOR IN A GREAT MATCH. ROMAN VS. PUNK AT MANIA AS EXPECTED 🔥#WWEChamber pic.twitter.com/8SIo9OgGjF — Tribal Wrestling (@TribalMegastar) March 1, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el encuentro Bálor le dio la mano a Punk, dejando en claro que se hará a un lado para que la lucha de WrestleMania se realice tal y comom se había pactado: Roman Reings vs CM Punk.