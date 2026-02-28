WWE Elimination Chamber 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Elimination Chamber 2026 | CM Punk vs. Finn Bálor

WWE estará este sábado 28 de febrero 2026 el evento Elimination Chamber a realizarse en el United Center en Chicago, Illinois.

► Cartelera WWE Elimination Chamber 2026

Cobertura y resultados WWE Elimination Chamber 2026 | CM Punk vs. Finn Bálor
WWE Elimination Chamber 2026.

► ¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2026 en vivo?

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: United Center, Chicago, Illinois.

Región / Ciudad / País Hora Local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (1 mar.) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (1 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (1 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (1 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (1 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (1 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (1 mar.) Netflix

