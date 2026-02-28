WWE estará este sábado 28 de febrero 2026 el evento Elimination Chamber a realizarse en el United Center en Chicago, Illinois.
► Cartelera WWE Elimination Chamber 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Finn Bálor.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee.
- ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso.
- ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodríguez.
► ¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2026 en vivo?
Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: United Center, Chicago, Illinois.
|Región / Ciudad / País
|Hora Local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|19:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (1 mar.)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (1 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (1 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (1 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (1 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (1 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (1 mar.)
|Netflix
>