Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, hubo una gran cantidad de críticas por el exagerado precio en el que WWE y On Location estaban vendiendo el paquete VIP para conocer a Hulk Hogan en la próxima WrestleMania 41.

Y es que WWE y On Location estaban cobrando 9 mil 500 dólares para conocer a Hogan. Pero, tras las quejas de los fans, lo habían bajado a 6 mil 950 USD. Sin embargo, ahora On Location ha eliminado la experiencia para conocer al Real American.

► Ya no podrás pagar miles de dólares para conocer a Hulk Hogan en WrestleMania 41

Esta experiencia prometía a los fans conocer a Hogan, el jugar Topgolf con The Miz y compartir comidas y bebidas con Hogan. Por ahora, no se sabe por qué razón On Location y WWE eliminaron esta experiencia VIP para conocer a Hulk Hogan.

Pero, podría ser por la gran cantidad de críticas que ha recibido Hogan en WWE últimamente. De hecho, la última vez que vimos a Hogan en WWE, en el Raw en Netflix del 06 de enero de 2025, vimos cómo los aficionados los abuchearon.