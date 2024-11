WWE editó las polémicas líneas de Carito en RAW

Durante el episodio de Monday Night Raw del 21 de octubre, Carlito fue a la oficina de Adam Pearce con la intención de buscarle una oportunidad por el Campeonato Mundial a Dominik Mysterio; sin embargo, previamente se cruzó con Iyo Sky y Kairi Sane y terminó diciendo: «Debería aprender chino», en forma burlona, teniendo en cuenta que el dúo de Damage CTRL es de nacionalidad japonesa. No obstante, esto empezó a generarle una serie de comentarios negativos en redes sociales, incluso acusándolo de xenófobo y racista, obligando a la compañía a editar estas líneas.

► Polémicas líneas de Carlito causaron reacciones negativas

Se pudo conocer recientemente por medio de algunas publicaciones en redes sociales que en la versión de Peacock del episodio de aquel Monday Night Raw del 21 de octubre, WWE editó el segmento para eliminar la línea. Los fanáticos ahora ven un primer plano de Pearce cuando Damage CTRL sale y Carlito entra en escena, con el cabello de Carlito visible pero con sus líneas omitidas. El segmento se reanuda con Pearce preguntándole a Carlito qué era lo que quería, evitando el comentario controvertido por completo.

Evidentemente, a nivel interno, la situación provocada por Carlito causó preocupación, aunque no haya existido mala intención y las involucradas (Iyo Sky y Kairi Sane) no parecen haberse sentido afectadas por esta situación. Además, si bien no hay información sobre medidas disciplinarias sobre Carlito (quien todavía ha continuado apareciendo en la televisíon), la decisión de eliminar la línea de las plataformas de transmisión sugiere que la WWE se está tomando el asunto en serio.