WWE editó el segmento de Charlotte y Tiffany Straton

En el más reciente episodio de WWE SmackDown pasó lo siguiente: Charlotte Flair y Tiffany Stratton compartieron una vez más una puesta en escena en el ring.

A lo anterior hay que agregarle que ambas improvisaron.

Se ame o se odie la idea de que se salieran del libreto, lo cierto es que al menos generó conversación entre aficionados y casuales.

Eso sí, a la compañía no le gustó.

Recordemos que más que una empresa de lucha profesional, World Wrestling Entertainment es una compañía audiovisual. Lo anterior vale la pena aclararlo para entender la decisión de quitar improvisaciones.

Aquí decidieron dejar lo que les servía para la narrativa televisiva con la que quieren llegar a su especial televisivo más antiguo y prestigioso, WrestleMania.

Igual que en una película o serie donde no todo el material llega al corte final, aquí omitieron lo que no les servía.

A continuación les dejo el citado segmento, en YouTube.

Como notarán los ataques personales más venenosos fueron quitados, dejando los lugares comunes de todas las rivales de Charlotte a lo largo de su carrera: atacar a su padre Ric Flair.

Lo único nuevo que trajo Stratton es llamarla «Nepobaby».

«You’re going to be alone! What was that Zero and three???» | #WWE #SmackDown pic.twitter.com/Ur0X5ENQuP

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) April 5, 2025