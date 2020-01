WWE dice que Seth Rollins es su Mesías y a él le encanta

Parecía que cambiar de bando lo haría caerse del primer escalón de Raw pero eso no es lo que ha ocurrido. No tiene tanto que ver con el propio Seth Rollins como con la ineptitud de WWE a la hora de crear nuevas estrellas, que ha hecho que no exista ahora mismo un luchador como ocupar el sitio de favorito de la marca roja. Están trabajando con Drew McIntyre, con Aleister Black, con Kevin Owens o con Samoa Joe, pero ninguno de ellos está preparado. Además de que tres de ellos han destacado sobre todo por ser rudos.

► WWE dice que Seth Rollins es su Mesías

Rollins se mantiene en primera plana, ahora como el malo principal del programa de los lunes, y liderando un trío en el que cuenta con AOP como secuaces. Apenas está comenzando esta aventura, que no sabemos a dónde lo llevará. Pero de momento sigue en primera plana y parece que en la empresa están encantandos con él. Tanto es así que están intentando impulsar el apodo «The Monday Night Messiah».

Y al luchador le encanta.

This is my new favorite thing. https://t.co/yiStghJVL5 — Seth Rollins (@WWERollins) January 11, 2020

«Esta es mi cosa favorita«.

Dicho apodo podría tener éxito. Curiosamente, Rollins recibe mejor reacción de la fanaticada siendo rudo, por lo que si bien podría tratarse solo de un sobrenombre que utilice él para referirse a sí mismo, si triunfa podrían hacerse camisetas y todo tipo de mercancía.

De momento, muchas personas están reaccionando, algunas de las cuales se están mostrando completamente en desacuerdo con esta idea de WWE apuntando a que existe un único mesias: Jesucristo.

Veremos a dónde van con esto, si de verdad forma parte de un plan para Rollins o todo queda en una publicación en Twitter.

Mañana por la noche, el luchador entrará de nuevo al encordado junto a sus secuaces para un interesante combate de tercias.