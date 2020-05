WWE dice que Sami Zayn está lesionado... y luego se retracta

Al igual que sucedió con Roman Reigns, WWE no hizo mención a que el coronavirus se encontraba detrás de la ausencia de Sami Zayn de su programación tras las grabaciones de WrestleMania 36. Y al despojar al gladiador del Campeonato Intercontinental la semana pasada, McMahonlandia escribió lo siguiente al respecto de este movimiento.

«Con Sami Zayn actualmente incapacitado para defender el Campeonato Intercontinental, se reveló durante WWE Backstage en FS1 que el título ha sido declarado vacante».

El Imperio McMahon nunca expuso el motivo de que Zayn estuviera "incapacitado", ni ofreció una explicación de cara a las historias. Hasta ayer.

► La lesión fantasma de Sami Zayn

En un artículo publicado la semana pasada, WWE modificó la razón: "Con Sami Zayn fuera debido a una lesión, el título quedará en suspenso hasta el final del torneo". Pero poco después, la compañía volvió a editar el texto, tal y como figura ahora: "Con Sami Zayn incapacitado para competir, el título quedará en suspenso hasta el final del torneo".

Asimismo, dentro de la previa oficial del episodio de esta noche de Friday Night SmackDown, puede leerse la "historia oficial" que parece WWE quiere que permanezca en sus anales.

«El título actualmente está en suspenso debido a que Sami Zayn está incapacitado para competir».

Hoy veremos en SmackDown las dos luchas que restan de cuartos de final de esta justa: AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura y Jeff Hardy vs. Sheamus. No desconecten con SÚPER LUCHAS, que les ofrecerá la mejor cobertura del show azul de WWE, de nuevo a celebrarse desde el Performance Center de Orlando (Florida).