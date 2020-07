Extreme Rules 2020 tuvo un atractivo planteamiento, pero varios de sus combates acabaron con resultados poco satisfactorios. Entre ellos, uno de los más criticados fue el Asuka vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw, donde Bayley, de buenas a primeras, se colocó la camiseta de réferi y decidió que su amiga Banks era la nueva monarca.

Controversia que WWE solucionó con una revancha este lunes en el show rojo, donde de nuevo, un extraño final arruinó lo que hasta el momento estaba siendo un buen encuentro, porque Asuka dejó entre manos lo que tenía sobre el ring para salvar a Kairi Sane del ataque de Bayley, consumándose la cuenta de 10 fuera del ring. Resultado: Banks conservaba su condición de monarca, pese a que oficialmente nunca ganara el título.

Todo, cuando muchos creían que el reinado de Asuka se prolongaría al menos hasta SummerSlam 2020. Sin embargo, cierta foto que Banks publicó en sus redes sociales hizo que no nos pillara tan por sorpresa este aparente cambio de planes.

Getting HANDED a title does not make you a Champion.... taking it does! @WWEAsuka #ScrewYouBecky #ThankYouVince #SmackDown #RAW pic.twitter.com/v5g9L1XTPA

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 25, 2020