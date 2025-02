WWE despide también a la luchadora Isla Dawn

Parecía que con el adiós de Vince McMahon iban a terminarse muchas cosas en la WWE, una de las cuales eran los despidos masivos. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado el adiós a la compañía de AOP, Paul Ellering, Cedric Alexander, Sonya Deville y Blair Davenport. Puede que el comentario sea injusto porque realmente sí han cambiado drásticamente las cosas en la empresa con el régimen de Triple H. Además de que no todos fueron despedidos, en algunos casos simplemente no se les renovó el contrato, como pasó con Baron Corbin.

Pero las salidas continúan y ahora la luchadora Isla Dawn confirma la suya en redes sociales:

«De la Bruja Blanca de NXT UK a la Perra Mala de Raw.

A… ???

Nos vemos en 90 días«.

From NXT UKs White Witch to Raws Bad Bitch 😈

To… ???

See you in 90 🗓️ pic.twitter.com/M3hDIa9qk8

— Isla Dawn (@islawwe) February 8, 2025