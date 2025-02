En los últimos días, se confirmó la salida de WWE de Karl Anderson, Luke Gallows, Giovanni Vinci, Isla Dawn, Cedric Alexander, Sonya Deville, Blair Davenport, AOP y Paul Ellering.

► WWE despide a un empleado del backstage

Más recientemente, la compañía también habría despedido a otro empleado, pero esta vez de detrás de escena. Él mismo, bajo el usuario ‘controllasummervibes’, lo habría confirmado en r/SquaredCircle; es esencial apuntar que su publicación fue revisada y marcada como ‘verificada’, lo que demuestra que había verificado a los moderadores que lo que dice es cierto.

«Hasta el miércoles, era editor de videos para sus redes sociales. De la nada, me llamaron por unos recortes de presupuesto y terminaron mi contrato antes de tiempo. Estoy destrozado. He sido un gran fan y este era mi trabajo soñado. Mi escritorio estaba lleno de cosas y me sentía muy orgulloso de mi trabajo. Solo estoy desahogándome y buscando apoyo en una comunidad de la que he sido parte, supongo. Ojalá vengan cosas mejores. :(«.

En cuanto a la razón de estos movimientos, nada se sabe de manera oficial, pero existe el rumor de que la compañía necesita reducir su presupuesto salaria debido a las renovaciones de Kevin Owens o Alexa Bliss, quienes recientemente firmaron nuevos contratos a largo plazo y tienen sueldos de alto nivel.