WWE despediría pronto a Drew Gulak

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE decidió sacar de las pantallas televisivas a Drew Gulak y empezar una investigación a nivel interno en su contra. Esto, luego de que Ronda Rousey revelara en una entrevista que Gulak había tenido un mal comportamiento con ella, pues, de forma «inexplicable», asegura ella, Gulak le tocó el cordón de su sudadera cuando le extendió la mano para saludarla.

Aunque para Gulak la situación fue algo no intencional, sino que se trató de una desafortunada coincidencia, Rousey lo vio como un posible acto de acoso hacia ella, y con el mismo, se afirmó que «WWE tenía un horrible ambiente machista». Pues bien, ahora hay una actualización del caso.

► Drew Gulak tendría los días contados en WWE

En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer dio una actualización de la investigación, y aseguró que la situación de Gulak no luce nada bien para él. Señaló que sus fuentes creen que será despedido pronto, aunque aclaró que no es oficial hasta que la empresa lo anuncie. Estas fueron sus palabras:

«Lo que me dijeron es que no había nada concluyente. Los testigos no fueron concluyentes… pero lo de Gulak es mala publicidad para WWE, así que lo sacaron de la televisión.

«No sé si lo han despedido, pero cuando pregunté, me dijeron algo como: ‘Bueno, si no lo han hecho, probablemente lo harán’ [Risas*. Sí… No parece estar yendo bien para él».