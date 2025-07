¿Luchadoras de WWE descontentas con Evolution II?

WWE va a celebrar una segunda edición del evento premium exclusivamente femenil Evolution el domingo 13 de julio. De momento, el cartel luce como vemos a continuación:

Campeonato Mundial Femenil : IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley

: (c) vs. Campeonato Femenil NXT : Jacy Jayne (c) vs. Jordynne Grace

: (c) vs. Campeonato Femenil de Parejas WWE : Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (c) vs. Equipo de RAW vs. Equipo de SmackDown vs. Equipo de NXT

: y (c) vs. vs. vs. Batalla real por una oportunidad titular : Participantes por confirmar

► ¿Descontento con Evolution II?

En el episodio de SmackDown de esta próxima noche probablemente habrá novedades pero ahora traemos una que no es precisamente positiva de manos de nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful. Según indica, entre las luchadoras hay algunas que están descontentas por cómo se está organizando el show que se llevará a cabo en la State Farm Arena en Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

Al parecer, varias integrantes del vestidor femenil sienten que han sido «puestas en desventaja» al programar la velada durante el mismo fin de semana que AEW All In: Texas, además de competir con un concierto de Beyoncé que será justo enfrente del recinto.

¿Piensan que la WWE debería haber elegido otra fecha o en cambio no será un problema para Evolution II? Por cierto, el día de All In se celebrará Saturday Night’s Main Event.