¿Quién dice que las cláusulas de revancha ya no se estilan en la lucha libre? Pues ayer lo dijo Kevin Owens, durante Friday Night SmackDown, y por lo anunciado seguidamente, Roman Reigns deberá esperar para una reconquista del Campeonato Indiscutible WWE.

Cody Rhodes expresó su deseo a Nick Aldis de defender dicho oro ante Owens en Bash In Berlin, y parece que los deseos de «The American Nightmare» son órdenes para el Gerente General de la marca azul, pues ya es oficial este duelo titular.

► «Cuestión de tiempo»

Pero esa concreción del Cody Rhodes vs. Kevin Owens para Bash In Berlin no se dio sin una réplica previa de Nick Aldis, cuando el británico dijo haber barajado conceder a Roman Reigns una oportunidad contra Rhodes. Sin embargo, el mencionado argumentario de Owens, señalando la casi nula práctica ya de utilizar las cláusulas de revancha, convenció al ex Campeón Mundial de Peso Completo NWA.

WWE así, sugiere un futuro Rhodes vs. Reigns III, potenciado por unas imágenes exclusivas del epílogo de SummerSlam 2024 que la empresa compartió horas antes de SmackDown, donde «The Tribal Chief», dirigiendo su mirada hacia Rhodes, hace audibles las siguientes palabras: «Sólo es cuestión de tiempo, eso me pertenece».

Anoche, Reigns estuvo ocupado con Solo Sikoa y sus secuaces, a quienes despachó sin ayuda, entre cánticos de «OTC» («Original Tribal Chief»). Dave Meltzer publicó esta semana que el plan de WWE pasa por un Rhodes vs. The Rock y un Reigns vs. Sikoa para WrestleMania 41, pero como un servidor expuso, alargar la rivalidad entre samoanos mínimo hasta abril de 2025 se antoja un tanto excesivo. El tiempo dirá.