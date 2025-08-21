WWE define fecha y sede para NXT No Mercy 2025

NXT está próximo a tener su siguiente especial este fin de semana con Heatwave, con un cartel interesante de seis encuentros, cuatro de ellos titulares, aunque competirá cara a cara con AEW Forbidden Door. Sin embargo, no se duermen en los laureles y ya piensa en su siguiente evento premium.

► NXT No Mercy tendrá lugar en Fort Lauderdale

Al respecto, según un informe reciente de POST Wrestling, NXT celebrará su próximo evento premium en vivo en Fort Lauderdale, Florida, el sábado 27 de septiembre, y se llamará No Mercy. Aunque la compañía todavía no lo ha anunciado oficialmente, se espera que lo haga durante la transmisión de NXT Heatwave durante este fin de semana.

«La marca NXT tiene previsto celebrar su evento No Mercy el sábado 27 de septiembre en Fort Lauderdale, Florida, aunque WWE aún no lo ha anunciado y no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.»

Este será el primer gran evento de NXT desde abril que no se emitirá en coincidencia con un PPV de AEW. Recordemos que eventos recientes como Battleground en mayo, Great American Bash en julio y el ya mencionado Heatwave, coincidieron simultáneamente con los espectáculos de AEW. Además, No Mercy tendrá lugar solo una semana después del ya anunciado Wrestlepalooza, que será el primero que se transmita por ESPN.

El evento no es nada nuevo para la marca, ya que el año pasado contó con el debut de Giulia, quien tuvo un careo con la entonces Campeona NXT, Roxanne Perez, luego de que esta defendió con éxito su título al derrotar a Jaida Parker.