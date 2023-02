Cody Rhodes y Paul Heyman compartieron un llamativo segmento en el Monday Night Raw de esta semana que convirtió la rivalidad del “American Nightmare” con Roman Reigns en algo personal cuando el asesor especial del “Jefe Tribal” le dijo a su contraparte que el samoano es el hijo que Dusty Rhodes siempre quiso. Ahora, ¿WWE debió guardar este momento para más adelante? Jimmy Korderas, ex réferi de la compañía, piensa que sí, como explica en un reciente episodio de su #ReffinRant.

Watch out! @HeymanHustle just made it personal between @CodyRhodes and The Tribal Chief @WWERomanReigns for #WrestleMania ! #WWERaw pic.twitter.com/Ww44HOK9bn

“Sé que esto podría sorprender a mucha gente, porque vimos una gran televisión en Monday Night Raw. Pero, ¿era el momento adecuado para presentar lo que vimos? Lo que vimos entre Cody Rhodes y Paul Heyman anoche fue oro absoluto. Preparando ese combate para WrestleMania entre Cody y Roman Reigns: había magia en las palabras que pronunciaban estos dos. Emoción, había mucha pasión, todo.

“Lo único fue, ¿debería haberlo hecho antes Elimination Chamber? Porque han hecho un gran trabajo para promocionar el combate Sami Zayn vs. Roman Reigns en Elimination Chamber. Pero ahora todos miran más allá de eso y esperan a Cody Rhodes en lugar de mirar el combate Sami Zayn-Roman Reigns, cuya configuración también ha sido oro. No sé, tal vez deberían haber guardado ese momento para el Raw después de Chamber”.

Ciertamente, ese tipo de ataque personal es casi para hacerlo en el show antes de WrestleMania 39, o durante la misma lucha, pues, ¿qué frase más grave se puede decir en esta rivalidad en las próximas semanas? Veremos qué sigue sucediendo con Cody Rhodes y The Bloodline. Y con Sami Zayn.

In today's #ReffinRant a memorable moment on RAW between Cody & Heyman but was was timing right? Just wondering! 🤔 #StaySafe pic.twitter.com/m26uguIPnX

