¿WWE debería quitarle el título a Dominik Mysterio?

Dominik Mysterio es el actual Campeón Intercontinental de la WWE e iba a defender el título contra AJ Styles en Night of Champions pero se ha lesionado. No se espera que sea prolongado pero se desconoce cuando va a regresar a la acción.

Mientras esperamos a conocer detalles sobre la recuperación de «El Sucio» lanzamos la pregunta de si la empresa debería despojarlo del cinturón ante la imposibilidad de que lo defienda aludiendo a una antigua norma extinta que indicaba que si el campeón no podía exponer su reinado en 30 días debía quitársele el campeonato. Una idea que propone nuestro compañero Bill Apter:

“Bueno, por lo que tengo entendido, va a estar fuera un tiempo. Aún no estoy del todo seguro de cuál es la lesión, pero está lesionado. ¿Sabes qué es lo que extraño? Cuando un campeón se lesionaba, extraño aquella antigua norma que ojalá trajeran de vuelta: si no puedes defender el título en 30 días, te lo quitan. Tienen que recuperar eso. Hay campeones que no defienden su título durante dos eventos premium seguidos y aún conservan el cinturón. No es justo. Eso tiene que cambiar».