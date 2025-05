¿WWE debe recuperar la división y título crucero?

WWE recuperó la división crucero en 2016 y la terminó nuevamente en 2022. En 2025, ¿sería interesante que la misma y su campeonato volviesen? Lanzamos la pregunta a nuestros lectores.

Y mientras esperamos sus opiniones, conocemos la de Cedric Alexander, quien fue uno de los principales representantes de ese último capítulo, según sus palabras en Knockouts and 3 Counts:

«¡Oh, Dios, sí! 100 por ciento (WWE debería traer de vuelta el Campeonato Crucero). Nunca deberían haberlo eliminado desde el principio. Nunca deberían haberlo eliminado.

No fue hasta que Buddy (Matthews), Mustafa Ali y yo nos fuimos que sintieron que simplemente abandonaron 205 Live por completo, y encima de eso llegó la pandemia, lo que no lo hizo más fácil. Simplemente lo dejaron morir, pero nunca deberían haberlo eliminado. Creo que la división crucero o peso ligero, como quieras llamarla, nunca debería haberse ido porque da más oportunidades a otros luchadores para tener éxito. No importa quién esté a cargo en WWE o lo que sea, siempre va a ser un juego para hombres grandes. No siempre vas a tener a Rey Mysterio enfrentando a Drew McIntyre cada vez y esperar que Rey salga ganador todas las veces.

No todos pueden ser un Rey Mysterio, alguien pequeño que igual recibe ese respeto, y tener ese título crucero o peso junior exclusivo para ese tipo de luchadores realmente ayuda, en mi opinión. No creo que sea uno de esos títulos que digas: “¡Oh! Tenemos que crear un nuevo campeonato.” Esto se relaciona con lo que decías, la relación entre UFC y otros deportes de combate con las categorías de peso y cosas así. Por más que sea un choque de estilos ver a un Big Show contra un Rey Fénix, no es algo que quieras ver cada vez. Vas pensando: “Está bien, Fénix lo va a ganar esta vez.” A veces quieres ver a Fénix contra Penta, o a Fénix contra Dante Martin, y simplemente dejarlos volar«.