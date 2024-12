WWE Deadline: Oba Femi gana el Iron Survivor Challenge Masculino

El último gran evento del año de NXT, WWE Deadline, arrancó con el Iron Survivor Challenge Masculino, donde cinco competidores buscaron la oportunidad de retar por el Campeonato de NXT. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue Oba Femi, quien ingresó como reemplazo inesperado de Eddy Thorpe y terminó llevándose la victoria de forma contundente.

El duelo inició con el choque entre Wes Lee y Je’Von Evans, donde Lee consiguió la primera caída. La dinámica cambió con la entrada de Nathan Frazer, quien consiguió sumar un punto. Más adelante, Ethan Page se hizo presente y no tardó en igualar el marcador.

El momento decisivo llegó con la participación de Oba Femi, quien dominó desde el instante en que ingresó al cuadrilátero. Femi neutralizó a todos sus rivales y acumuló tres caídas, superando a Page y Evans, quienes terminaron con dos cada uno. Por su parte, Lee y Frazer quedaron con una sola caída cada uno.

En los instantes finales, Je’Von Evans intentó sorprender con un Cutter sobre Femi, pero el nigeriano mostró su fortaleza y respondió con un movimiento que le aseguró su tercera caída, justo antes de que el tiempo expirara.

