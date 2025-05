WWE dará todo por Mariah May, según Bill Apter

A mediados de abril comenzaba a hablarse de la posibilidad de que Mariah May firme con la WWE cuando expire su contrato con AEW. Dave Meltzer apuntaba: “Sé por gente en WWE… que saben que ella quiere ir allí. No sé cuándo termina su contrato, pero todos parecen pensar que es este verano«. Y poco después el mismo editor en jefe del Wrestling Obsever añadía: «Al parecer, May dejó claro en ese momento que no iba a firmar un nuevo acuerdo«.

► ¿Mariah May a WWE?

Ahora tenemos novedades que no se refieren al interés de la luchadora en convertirse en Superestrella WWE sino de las ganas de la compañía por hacerse con sus servicios. En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Sportskeeda, nuestro compañero periodista Bill Apter realiza un breve pero interesante comentario sobre la situación de «The Glamour»:

«Nada más allá de lo que informamos en WrestleVotes aquí mismo: la WWE estará muy activa cuando esté disponible. Le darán todo lo que puedan con la esperanza de ficharla. Eso es lo último que hemos sabido. Ya veremos cuando las negociaciones realmente se pongan en marcha».

Si finalmente Mariah May no renueva, WWE tendrá una oportunidad de contratarla, que no sería la primera. En 2021, la luchadora contaba:

“Acabé de hacer tres luchas en el tryout y me dijeron algo así como: ‘Tienes las herramientas, simplemente obtén la experiencia. Simplemente queremos verte salir allá afuera y que aprendas a trabajar mejor’. Eso fue todo lo que me dijeron.