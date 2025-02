WWE da detalles de fin de semana de WrestleMania 42

Aún queda por delante WrestleMania 41 y más de un año de eventos premium pero WWE ya está programando para la gran cita de 2026. Así lo dejan ver en el comunicado de prensa que leemos a continuación.

► El fin de semana de WrestleMania 42

WWE, en conjunto con la Greater New Orleans Sports Foundation y ASM Global, anunció hoy que Nueva Orleans será la sede de WrestleMania 42 en el Caesars Superdome el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026.

La noticia fue revelada el pasado viernes durante SmackDown en el Smoothie King Center en Nueva Orleans por Dwayne «The Rock» Johnson. Mira el segmento completo aquí.

«Finalmente, WrestleMania regresa a Nueva Orleans», dijo Johnson, miembro de la junta de TKO y 10 veces campeón mundial de WWE. «El próximo año, 2026, WrestleMania 42, en vivo desde el Superdome, en una de las mejores ciudades del mundo: ¡Nueva Orleans, Luisiana!»

Jay Cicero, presidente y director ejecutivo de la Greater New Orleans Sports Foundation, agregó: «WWE es otro socio excepcional de la Fundación. Ser anfitriones por tercera vez es un testimonio de la confianza de WWE en nuestro equipo y la fortaleza de nuestras asociaciones locales. Los eventos de WWE continúan creciendo, incluyendo lo que será una segunda noche de acción en el Caesars Superdome para su evento más grande, WrestleMania. Nueva Orleans está lista para recibir toda la emoción que conlleva ser sede. Además de planificar el Super Bowl LIX, nuestro equipo ha trabajado con WWE, ASM Global, New Orleans & Co. y el Centro de Convenciones Ernest N. Morial durante más de dos años para traer WrestleMania de vuelta a la ciudad. Es un evento de producción increíble, con una gran audiencia nacional e internacional y un impacto económico sobresaliente. WrestleMania es uno de los eventos más únicos que hemos gestionado en los 36 años de historia de la Fundación.»

El gobernador Jeff Landry también expresó su entusiasmo: «Estamos encantados de recibir WrestleMania 42 en Nueva Orleans el próximo año. Ser anfitriones de este icónico evento tres veces en los últimos 12 años es un honor que no tomamos a la ligera. Quiero felicitar a la Greater New Orleans Sports Foundation por su esfuerzo exitoso en este proyecto. ¡Esperamos mostrarle a los fanáticos de WWE de todo el mundo todo lo que nuestro gran estado tiene para ofrecer!»

El Caesars Superdome en Nueva Orleans fue sede de WrestleMania XXX en 2014 y de WrestleMania 34 en 2018. Recientemente, también fue el escenario del Super Bowl LIX entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, su octavo juego de campeonato de la NFL en la historia.

Además del evento de dos noches en 2026, WWE traerá a Nueva Orleans otros espectáculos y actividades, incluyendo: Raw, SmackDown, NXT Stand & Deliver, WWE World, Ceremonia del Salón de la Fama 2026 y Eventos comunitarios especiales.

Los WrestleMania 42 Priority Passes estarán disponibles próximamente a través de On Location, ofreciendo a los fanáticos asientos premium, experiencias VIP con Superstars, sesiones de fotos exclusivas y más. A partir de hoy, los fanáticos pueden realizar un depósito para garantizar el acceso antes de la venta general. Para más información, visita: On Location WrestleMania 42.

En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre boletos e información del evento. Para registrarte y recibir acceso a la preventa, visita: WrestleMania 42 Pre-Sale Registration.

Este año, Las Vegas será la sede de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium, los días sábado 19 y domingo 20 de abril de 2025.