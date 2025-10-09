WWE Crown Jewel: Perth 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 11 de octubre de 2025 el evento Crown Jewel: Perth, a realizarse en la RAC Arena, en Perth, Australia. Forma parte de la gira australiana de la compañía y se transmitirá en vivo a nivel mundial. En México, el evento podrá verse desde las 06:00 horas (seis de la mañana) a través de Netflix.
► Cartelera WWE Crown Jewel: Perth 2025
- CAMPEONATO CROWN JEWEL: Cody Rhodes vs. Seth Rollins.
- CAMPEONATO FEMENIL CROWN JEWEL: Stephanie Vaquer vs. Tiffany Stratton.
- AUSTRALIAN STREET FIGHT: Roman Reigns vs. Bronson Reed.
- John Cena vs. AJ Styles.
- Iyo Sky y Rhea Ripley vs. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
► ¿Dónde ver WWE Crown Jewel: Perth 2025 en vivo?
Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 06:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: RAC Arena, Perth, Australia.
Horarios y canales para ver WWE Crown Jewel: Perth 2025
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|06:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|08:00
|ESPN App
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|07:00
|ESPN App
|Estados Unidos — Denver (MT)
|06:00
|ESPN App
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|05:00
|ESPN App
|Canadá — Toronto / Montreal
|08:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|06:00
|Netflix
|Panamá
|07:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|08:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|07:00
|Netflix
|Venezuela
|08:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|09:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
|09:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|13:00
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|14:00
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|13:00
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|18:30
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|21:00
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|22:00
|ABEMA / Netflix
|Australia — Perth
|20:00
|Foxtel / Binge / Netflix
|Australia — Sídney
|23:00
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|01:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix