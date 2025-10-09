WWE Crown Jewel: Perth 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 11 de octubre de 2025 el evento Crown Jewel: Perth, a realizarse en la RAC Arena, en Perth, Australia. Forma parte de la gira australiana de la compañía y se transmitirá en vivo a nivel mundial. En México, el evento podrá verse desde las 06:00 horas (seis de la mañana) a través de Netflix.

► Cartelera WWE Crown Jewel: Perth 2025

► ¿Dónde ver WWE Crown Jewel: Perth 2025 en vivo?

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025.

Horario (referencia): 06:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: RAC Arena, Perth, Australia.

Horarios y canales para ver WWE Crown Jewel: Perth 2025

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 06:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 08:00 ESPN App Estados Unidos — Chicago (CT) 07:00 ESPN App Estados Unidos — Denver (MT) 06:00 ESPN App Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 05:00 ESPN App Canadá — Toronto / Montreal 08:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 06:00 Netflix Panamá 07:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 08:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 07:00 Netflix Venezuela 08:00 Netflix Chile (Santiago) 09:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia) 09:00 Netflix Reino Unido (Londres) 13:00 Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 14:00 Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 13:00 Netflix India (Nueva Delhi) 18:30 Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 21:00 Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 22:00 ABEMA / Netflix Australia — Perth 20:00 Foxtel / Binge / Netflix Australia — Sídney 23:00 Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 01:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix