Aquí en SUPERLUCHAS estamos dando cuenta del devenir de MAPLE LEAF Pro (MLP) desde que esta histórica promotora fuese reactivada por Scott D’Amore, tras su controversial salida de TNA.

Y resulta bastante curioso que de la noche a la mañana, MLP dejara de contar con talentos adscritos a TNA, cuando las dos primeras funciones de la revivida casa canadiense (Forged In Excellence) se nutrieron de importante cantidad de ellos; revelando, aparentemente, una buena relación entre D’Amore y la empresa de Anthem, a pesar de ese comentado despido.

Porque el problema no estaría en el pasado de D’Amore, sino en su presente, según comentó Moose durante una reciente firma virtual con Signed By Superstars (créditos a Fightful por la transcripción).

«Hablo con él (D’Amore) al menos una vez cada dos semanas, una vez al mes. Le va genial. Tiene su nueva promotora, MAPLE LEAF Pro. Lo están haciendo increíble. Ojalá pudiera trabajar con ellos, pero tú sabes cómo está el negocio con TNA. Ellos tienen una relación con AEW y nosotros competimos con AEW, así que ya sabes cómo va ese sinsentido».

► Las amistades peligrosas

Hoy, Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, da cuenta del tema y adjunta una interesante reflexión sobre el «crossover» WWE-TNA.

«Los talentos de TNA no tienen permitido trabajar en los shows de la promotora de Scott D’Amore, MAPLE LEAF Pro, aunque a la mayoría de ellos les gusta D’Amore. El motivo es que la directiva de TNA considera que AEW es el enemigo y D’Amore tiene permitido programar a talentos de AEW. De ninguna manera es una decisión que haría alguien en TNA al que le importan los talentos, y básicamente demuestra que en cuanto a los asuntos importantes, TNA está controlada por WWE».

Ayer (aunque grabado el pasado viernes), MLP presentó vía YouTube nuevo evento, a modo de «house show», Sacred Ground. Y sí, si repasan su cartel, comprobarán que ningún competidor bajo contrato con TNA fue parte del mismo. Una polarización de la lucha libre en bloques enfrentados cada vez más acusada y cada vez más extendida a la escena independiente.