WWE y su contraprogramación de AEW: Una estrategia controversial

En lo que va de 2025, TKO Group Holdings —la empresa matriz de WWE y UFC—ha incrementado notablemente sus esfuerzos por contraprogramar a All Elite Wrestling. Esta estrategia no parece tener otro objetivo que reinstaurar el monopolio que WWE ostentó durante décadas en la industria de la lucha libre profesional. Para TKO, AEW representa una amenaza real a ese control, y están desplegando todos los recursos posibles para debilitarla.

Aunque este tipo de tácticas se han intensificado recientemente, no son nuevas ni para WWE ni para UFC. WWE, bajo el liderazgo de Vince McMahon, tiene una larga historia de sabotaje y contraprogramación: desde la famosa guerra de los territorios en los años 80 hasta la histórica Monday Night Wars contra WCW en los 90. Del lado de UFC, la estrategia ha sido eliminar toda competencia directa desde hace años, consolidando un dominio absoluto en las artes marciales mixtas. Hoy, con WWE y UFC bajo el mismo paraguas corporativo, TKO parece querer replicar ese mismo modelo con la lucha libre.

► Nick Khan y Chris Legentil: los cerebros detrás de la estrategia

Dos figuras clave en esta ofensiva son Nick Khan, presidente de WWE, y Chris Legentil, jefe de comunicaciones de TKO. Ambos han sido instrumentales en diseñar campañas sutiles pero efectivas para socavar a AEW. Uno de los ejemplos más notorios fue la filtración sistemática de los “fast nationals” (datos preliminares de audiencia televisiva) de AEW a ciertos creadores de contenido en redes sociales, con el objetivo de pintar un panorama negativo de sus ratings. Aunque esta táctica fue rápidamente desacreditada, expuso la voluntad de TKO de operar en las sombras para desacreditar a su competencia.

► La apertura de WWE a colaboraciones: ¿una jugada para robar la identidad de AEW?

Uno de los grandes diferenciadores de AEW ha sido su política de «puertas abiertas», colaborando con empresas como NJPW, CMLL y otras promotoras independientes. Ahora, WWE ha empezado a replicar esa fórmula, trabajando abiertamente con compañías como TNA, Pro Wrestling NOAH e incluso absorbiendo a AAA tras una reciente adquisición. Esto no sólo le da a WWE nuevos talentos y mercados, sino que le arrebata a AEW una característica única que la distinguía en el panorama global.

Pero la ambición de WWE no se detiene ahí. En el horizonte está el resurgimiento de las expansiones internacionales de NXT, con nuevos proyectos similares a NXT UK en camino. La región europea parece ser el primer objetivo, lo cual volvería a poner presión sobre AEW en mercados internacionales donde ha logrado consolidarse en los últimos años.

► ¿Y los PPVs? Un nuevo frente de batalla

El frente más reciente en esta guerra corporativa es la programación de eventos Premium Live Events (PPVs) de WWE en fechas que compiten directamente con los grandes shows de AEW. A pesar de este intento agresivo de contraprogramación, hasta ahora no han logrado afectar significativamente los números de audiencia o compra de AEW. De hecho, eventos recientes como Double or Nothing han mantenido un rendimiento constante, demostrando que AEW cuenta con una base leal y resistente.

La lucha entre AEW y WWE bajo TKO no es solo una competencia empresarial; es un choque ideológico sobre qué tipo de lucha libre debe dominar el mundo. Mientras TKO apuesta por el control corporativo absoluto y estrategias agresivas de mercado, AEW sigue priorizando la creatividad, la colaboración y la conexión orgánica con sus fans. La pregunta ahora no es solo si AEW podrá resistir, sino si la industria permitirá otra vez que una sola empresa dicte las reglas del juego.