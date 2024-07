WWE considera ya varios oponentes para John Cena

En el evento Money in the Bank 2024 que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, John Cena anunció su inminente retiro como luchador profesional para el 2025, con WrestleMania 41 como su último evento de gran magnitud, aunque esa no será su fecha de retiro, ya que buscará permanecer activo durante todo el año, e indicó que estará participando en unas 30 o 40 fechas para la WWE.

► John Cena está en su gira de retiro

A la luz de su impactante anuncio, WWE ya está considerando oponentes para Cena, que dada la cantidad de apariciones que tendrá, se abre un abanico de posibilidades. Según el último informe de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, se han discutido varios nombres con respecto a posibles oponentes de Cena. Sin embargo, se enfatizó que aún no hay nada confirmado y Cena está deliberando activamente a quién le gustaría enfrentar. También se indicó de que se está trabajando en un calendario tentativo para las apariciones del 16 veces campeón mundial.

«En cuanto a los oponentes, no hay nada seguro y él está discutiendo con quién le gustaría trabajar. Hay un calendario tentativo, que incluye estadios importantes y fechas en el extranjero”.

El retiro de John Cena marca el fin de una era, en la que el luchador era la cara reconocida de la WWE. Últimamente ha hecho apariciones a tiempo parcial, pero todavía genera grandes reacciones dentro del público, aunque ya es consciente de que debe hacer un pase de antorcha, pero le dará al Universo WWE una última etapa para poder disfrutar de su presencia.