¿WWE conocía de antemano la salida de Samantha Irvin?

Hace menos de dos semanas, Samantha Irvin sorprendió al mundo anunciando su salida de WWE y las reacciones no se hicieron esperar, compartiendo emotivos mensajes en sus redes sociales. La presentadora, quien llevaba tres años en la compañía, se había ganado el corazón de los fanáticos, cautivándolos con sus icónicos anuncios de las entradas de Superestrellas como Gunther y Chelsea Green. Ahora, uno podría suponer que se unirá con su prometido, Ricochet, en AEW, no será el caso, ya que el propio luchador lo desmintió horas después.

► Varias personas desmienten a Samantha Irvin

Con el pasar de los días, se fueron conociendo mayores detalles en torno a la salida de Samantha Irvin, quien precisamente dio su versión afirmando que había avisado a la WWE con meses de antelación, y que en realidado su objetivo en la WWE era llegar a ser manager o Gerente general. Además, dio a conocer que su futuro es continuar con su carrera musical.

Mike Johnson de PWInsider fue consultado sobre la afirmación de Samantha Irvin de que informó a la WWE sobre su salida mucho antes de que se hiciera público, mencionando que algunas personas en la WWE no creen que haya avisado con tanta antelación, quienes creen que la empresa habría seguido adelante rápidamente si eso fuera cierto. De hecho, sobre la marcha WWE tuvo que traer de regreso a Lilian García para cubrir el vació dejado por Irvin.

Johnson continuó mencionando que la mayoría de las personas en la WWE creen que anunció su salida al mismo tiempo que renunció, ya que no se despidió la semana anterior. Los informes dicen que podría haberle dicho a la empresa la semana anterior, pero se lo guardó para sí misma. Una fuente mencionó cómo la empresa manejó la salida de Kayla Braxton y sugirió que si Irvin se hubiera ido de otra manera, podría haber tenido una despedida apropiada, porque era querida por muchas personas durante su estancia allí.

«He escuchado de algunas personas en la WWE que sintieron que la idea de que renunciara con tanta anticipación no se sostenía, sin importar lo que escribiera en línea, ya que la empresa, como dijo una persona, habría cortado el anzuelo y seguido adelante lo antes posible. También han sentido que sus comentarios en Twitter desde entonces han socavado su credibilidad, pero creo que parte de eso es envidia por haber criticado públicamente que no obtuvo un papel más importante en la empresa. La creencia general cuando hizo el anuncio entre la mayoría de la WWE era que renunció al mismo tiempo que hizo el anuncio, especialmente porque no se despidió de nadie la semana anterior. Sabemos que hubo fuentes a las que les dijeron que renunció ese día. La creencia ahora es que informó a la empresa la semana anterior y se lo guardó para sí misma. Una fuente señaló cómo la empresa trató la salida de Kayla Braxton y dijo que si Irvin hubiera manejado las cosas de manera diferente, probablemente ella también habría tenido una gran despedida. Ella era querida cuando estaba allí”.

A pesar de la salida abrupta de Samantha Irvin de la WWE, la empresa está abierta a la posibilidad de que regrese para apariciones especiales en el futuro. No obstante, habrá que ver cómo le irá a la ex presentadora en su carrera musica en el futuro.