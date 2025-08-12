Ni Karrion Kross ni Scarlett están ya en la WWE pero algunos fanáticos no se olvidan de ellos, a pesar del deseo en contra de la propia compañía. Anteriormente, el luchador revelaba que la misma le pidió que ignorara el apoyo del público, el cual fue notable en los shows o la venta de mercancía durante meses.

► WWE confiscó carteles de Karrion Kross en RAW

Por ejemplo, mostrando carteles a su favor en Monday Night RAW. Sin embargo, no fue así durante el último episodio del programa de la marca roja ya que la WWE lo prohibió, según reporta Dave Meltzer:

«¿Sabes que confiscaron algunos carteles esta noche? Sí, o sea, nadie coreó nada. Y escuché de varias personas en el show que la gente pensaba que quizás habría cánticos. Nadie coreó. Había algunos carteles en el público, no vi que los retiraran y sí los vi más tarde en el show, pero alguien que estuvo allí dijo: ‘Sí, definitivamente se llevaron los carteles’.»

Ni carteles ni cánticos… ¿quiere la WWE que la gente se olvide de Karrion Kross y Scarlett o se trata de una trama con la que ambos regresarán próximamente recibiendo el empuje que algunos han estado pidiendo?