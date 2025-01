WWE confirma que Royal Rumble será en Arabia

WWE, en colaboración con la Autoridad General de Entretenimiento (GEA) de Arabia Saudita, anunció que la 39.ª edición anual de Royal Rumble se celebrará en enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita. Este evento marcará un momento histórico, ya que será la primera vez que el icónico Royal Rumble se llevará a cabo fuera de Norteamérica.

Este es un evento de los llamados grandes y es uno de los que más interés genera, pues se realizan dos combates, uno masculino y otro femenino, donde los participantes eliminan a sus oponentes para obtener una oportunidad por el campeonato en WrestleMania.

En un comunicado oficial, el Presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Alalshikh expresó: “El hecho de que Arabia Saudita sea la anfitriona del Royal Rumble por primera vez fuera de Norteamérica refleja el compromiso permanente de la Autoridad General de Entretenimiento de traer los eventos de entretenimiento más importantes y más grandes del mundo al Reino. A través de esta asociación con la WWE, nuestro objetivo es mejorar el sector del entretenimiento y ofrecer una experiencia transformadora que atraiga a una amplia audiencia”.

Además, agregó: “Estamos entusiasmados de ver este evento histórico como parte de las actividades de la Temporada de Riad y esperamos brindar una experiencia excepcional para los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo, a quienes damos la bienvenida a todos los eventos celebrados en Arabia Saudita”.

► WWE manifestó la importancia de realizar Royal Rumble en Arabia

Por su parte, Nick Khan, presidente de WWE, comentó: “WWE es una empresa global y tenía sentido expandir nuestra relación con el Reino de Arabia trayendo uno de nuestros eventos anuales más grandes a Riad en enero de 2026”.

El anuncio de que Royal Rumble 2026 se llevará a cabo en Riad refuerza la exitosa colaboración entre WWE y el Reino de Arabia Saudita. Esta alianza ya ha producido eventos icónicos como Crown Jewel, Elimination Chamber, King & Queen of the Ring, Night of Champions, SmackDown y Monday Night RAW, consolidando al Reino como un centro mundial para el entretenimiento deportivo.

Se espera que al ser un evento especial, se puedan tener sorpresas interesantes para este evento, incluyendo invitados especiales al combate.